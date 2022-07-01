Москва, , 08:50 — REGNUM Имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдёт в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

Отмечается, что общество с ограниченной ответственностью, которое получит все права и обязанности «Сахалин энерджи инвестмент компании», создаёт российское правительство.

«Имущество компании подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации», — говорится в указе.

Все сотрудники «Сахалин Энерджи» — нынешнего оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — должны перейти в структуру нового оператора. Долями в уставном капитале нового оператора будет владеть сама новая компания и «Газпром Сахалин холдинг».

Иностранным участникам отводится месяц на то, чтобы уведомить российские власти о согласии принять свои доли в новом операторе. Эти доли будут пропорциональны текущим.

Оператор проекта «Сахалин-2» меняется потому, что некоторые иностранные юридические и физические лица нарушили обязательства, связанные с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти газа. Соглашение о разработке на условиях раздела продукции было заключено 22 июня 1994 года.

В документе говорится также, что правительство сможет продать доли, которые могут быть получены иностранными участниками в новом операторе «Сахалин-2» пропорционально долям в нынешнем «Сахалин Энерджи».

Продажа возможна, если передачи долей не произойдёт. Вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба переведут на специальный счёт типа «С», который общество откроет на имя акционера компании.

Специальные экономические меры в топливно-энергетической сфере, как поясняется в указе, вводятся из-за нарушающих международное право действий США и примкнувших к ним стран и международных организаций.