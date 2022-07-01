Посол России во Франции предложил переименовать французские «Цезари»
Париж, 1 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что «пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов». Такое заявление посол сделал во время интервью телеканалу «Россия 24».
Франция продолжает поставлять вооружение Украине. Государство отправило на Украину 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR компании Nexter. В середине июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке еще шести установок.
«Париж достаточно далеко продвинулся в поставках вооружения, на что мы неоднократно обращали внимание наших французских коллег. Но тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения, как говорят. А вообще-то пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они ведь как раз и бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР», — пояснил российский дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад за период после окончания холодной войны не создал условий для устранения недопонимания между Россией и блоком НАТО.
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