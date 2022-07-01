Париж, 1 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что «пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов». Такое заявление посол сделал во время интервью телеканалу «Россия 24».

Υπουργείο Εξωτερικών Посол России во Франции Алексей Мешков

Франция продолжает поставлять вооружение Украине. Государство отправило на Украину 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR компании Nexter. В середине июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке еще шести установок.

«Париж достаточно далеко продвинулся в поставках вооружения, на что мы неоднократно обращали внимание наших французских коллег. Но тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения, как говорят. А вообще-то пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они ведь как раз и бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад за период после окончания холодной войны не создал условий для устранения недопонимания между Россией и блоком НАТО.

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