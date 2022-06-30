Макрон заявил о недостижимости взаимопонимания между НАТО и Россией
Париж, 1 июля, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад за период после окончания холодной войны не создал условий для устранения недопонимания между Россией и блоком НАТО. Об этом он сказал в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre («Президент, Европа и война»), премьерный показ которого 30 июня состоялся на телеканале France 2.
По словам президента Франции, после падения Берлинской стены Запад не смог переосмыслить суть альянса, который, в восприятии русских, не должен был расширяться на восток.
Как сообщало ИА REGNUM, после завершения саммита НАТО, который проходил в Мадриде (Испания) с 28 по 30 июня, президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что Североатлантический альянс также является «ядерным альянсом».
В Мадриде была принята новая Стратегическая концепция НАТО, в которой Россия названа «самой значительной угрозой».
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