Париж, 1 июля, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад за период после окончания холодной войны не создал условий для устранения недопонимания между Россией и блоком НАТО. Об этом он сказал в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre («Президент, Европа и война»), премьерный показ которого 30 июня состоялся на телеканале France 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По словам президента Франции, после падения Берлинской стены Запад не смог переосмыслить суть альянса, который, в восприятии русских, не должен был расширяться на восток.

Эмманюэль Макрон «Это повлекло за собой огромное недоверие… Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание».

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения саммита НАТО, который проходил в Мадриде (Испания) с 28 по 30 июня, президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что Североатлантический альянс также является «ядерным альянсом».

В Мадриде была принята новая Стратегическая концепция НАТО, в которой Россия названа «самой значительной угрозой».

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