Москва, , 12:50 — REGNUM Два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода киевских боевиков были поражены за сутки российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе. Об этом 1 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также за это время высокоточным оружием ВКС России были уничтожены два пункта управления и пять складов ВСУ, и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два штурмовика Су-25 и 11 беспилотников украинских боевиков.