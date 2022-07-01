Москва, 1 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два штурмовика Су-25 и 11 беспилотников украинских боевиков. Об этом 1 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области. Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

При этом Конашенков уточнил, что БПЛА ВСУ был сбиты в районах Петровеньки и Берестовое Донецкой Народной Республики, Бражковка, Великие Хутора, Староверовка, Веселое, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка и Перемога Харьковской области, а также Переможная Запорожской области.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ добавил, что также российскими ПВО было за это время перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня ВСУ в районах Никольское Харьковской области, Стаханов Луганской Народной Республики и Первомайск Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ракетный удар по городу Ровеньки Луганской Народной Республики был нанесён с применением ТРК «Точка-У».