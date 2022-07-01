Оттава, 1 июля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Канадская береговая охрана планирует задействовать семь ледоколов для выполнения оперативных и программных обязательств, а также для поддержки северных народов. Ледокольные суда оказывают помощь судоходной отрасли во время ежегодных миссий по пополнению запасов в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба канадских властей.

U.S. Navy Канадский военный корабль

Согласно сообщению, ежегодный арктический ледокольный сезон канадской береговой охраны обеспечивает безопасное и эффективное движение судов и товаров в северных водах, что является ключом к пополнению запасов в сообществе. Ледокольные суда осуществляют поисково-спасательные работы, поддержку научных исследований, морскую коммуникацию и транспортные услуги.

«Судоходство в арктических водах осуществляется в течение всего судоходного сезона путём предоставления ежедневной информации о ледовых условиях и операциях для промышленности и партнеров <…> В течение всего сезона ряд федеральных правительственных и академических исследователей, а также гидрографов присоединятся к судам для выполнения новых или текущих научных проектов и гидрографических исследований. Береговая охрана также будет проводить совместные учебные операции с национальными и международными арктическими партнерами», — сообщает правительство Канады.

19 Июня — ледокол «Terry Fox» покинул Сент-Джонс, штат Нью-Джерси для ледокольной проводки и оказания помощи в навигации в навигационном коридоре района Икалуит.

25 июня — ледокол «Pierre Radisson» отправился из Квебек-Сити для ледокольной проводки, помощи в навигации, технического обслуживания и заправки станции Киллиник и научной миссии Бедфордского института океанографии.

29 июня — ледокол «Des Groseilliers» начал экспедицию из города Квебек для осуществления ледокольной проводки, дозаправки удаленной станции Эврика и съемок Канадской гидрографической службы.

6 июля — ледокол «Sir Wilfrid Laurier» отправится из Виктории для ледокольной проводки, помощи в навигации и исследований.

14 июля — ледокол «Henry Larsen» покинет Сент-Джонс, штат Нью-Джерси для ледокольных работ, исследований и операции Pacer Goose, ежегодного пополнения запасов на базе ВВС США в Туле, Гренландия.

18 августа — ледокол «Louis S. St-Laurent» отправится из Сент-Джонс, штат Нью-Джерси, для проведения ледокольных работ, исследований и международной научной миссии по совместному изучению океанского льда в море Бофорта.

9 Сентября — ледокол «Amundsen» покинет Квебек-Сити для ледокольных и научных миссий под руководством «Amundsen Science».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Шотландии начали строительство канадского арктического патрульного судна.

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