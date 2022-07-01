Мадрид, 1 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 30 июня с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

В ходе встречи, состоявшейся в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, глава Южной Кореи попросил правительство Чехии оказать поддержку южнокорейским предприятиям, желающим принять участие в строительстве новой атомной электростанции в Дукованы.

Стороны также отметили углубление стратегического партнерства в различных областях, включая атомную энергетику и экологически чистую энергию.

В свою очередь, Фиала выразил надежду на то, что двустороннее сотрудничество распространится на «отрасли будущего», включая аккумуляторы для электромобилей и водород.

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