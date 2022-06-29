Прага, , 14:33 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чан Ян, находящийся с визитом в Праге, встретился 28 июня с чешским коллегой Йозефом Сикелой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Атомная электростанция

В ходе встречи представитель Южной Кореи рассказал о возможностях страны в области атомной энергетики.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, предоставляющим взаимный интерес, включая атомные электростанции, промышленность, энергетику и оборону.

Предполагается, что визит Ли в Чехию повысит вероятность участия южнокорейских компаний в проекте по строительству атомной электростанции в районе населенного пункта Дукованы.

Напомним, что Чехия объявила тендер на проект в Дукованы в марте. Южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), американская Westinghouse и французская EDF прошли оценку безопасности.

Участники должны подать предварительные заявки к ноябрю текущего года. Ожидается, что победитель тендера будет выбран примерно к 2024 году.