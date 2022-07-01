Москва, 1 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Ответом на пандемию в 2020 году стали экстраординарные меры по стимулированию экономики США. За них сейчас приходится расплачиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«Именно они привели к разгулу инфляции, которую серьезно недооценили в ФРС и теперь ее не необходимо победить, чтобы не допустить возникновения еще больших проблем в экономике.

Джером Пауэлл допускает, что текущая стратегия ведомства по агрессивному ужесточению монетарной политики может навредить ВВП, однако сохранение высоких темпов роста потребительских цен должно оказать еще более сильный негативный эффект.

Иными словами, остановить повышение процентных ставок может только реальная угроза рецессии, так как в такой ситуации ФРС как минимум придется взять паузу, а то и повернуть процесс вспять.

Ну или нормализация инфляции, однако в связи с текущей турбулентностью на рынке сырья и проблемами с цепочками поставок в скорую победу над ней верится с трудом.

Высокие процентные ставки способствуют удорожанию фондирования, что, учитывая высокую степень важности заемных средств для рыночных спекуляций, ставит крест на росте как фондового, так и криптовалютного рынков.

Биткоин готовится вновь опустится ниже отметки в $18 тысяч, что может произойти уже в самое ближайшее время. Вместе с этим давление на цены будет только расти, так как бумажный убыток инвесторов продолжит увеличиваться, а вместе с этим и желание капитулировать», — пояснил эксперт.

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