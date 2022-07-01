Кабул, 1 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Миллионы людей убить невозможно, заявил бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Так он отреагировал на заявление маулави Муджиб-ур-Рахмана Ансари на большом собрании улемов о том, что противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно обезглавить.

Heinrich-Böll-Stiftung Амрулла Салех

Ранее маулави Ансари заявил на встрече улемов в Кабуле, что «если кто-то выступит против системы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он должен быть обезглавлен». Это заявление вызвали широкую реакцию афганских политиков и гражданских активистов.

«Откуда взялись этот ужас и жажда крови? Где здесь Коран? Где хадисы? Где школа человечности?» — приводит слова Амруллы Салеха Afintl.com

Бывший вице-президент Афганистана, один из ключевых противников радикальной группировки сказал: «Если выборы пройдут сегодня, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получит голосов народа даже в сельской школе».

Журналист Аюб Арвин отметил, что на собрании улемов громче всего звучали призывы к «повиновению». По его словам, талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) улемы чётко заявили, что оппозиция «незаконна».

Хотя в радикальной группировке заявляют, что на встречу улемов пришло много народу, ни одной видеозаписи не было опубликовано.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ не получили доступа к встрече, а в публичном пространстве транслировалось только содержание выступлений, которое было опубликовано через представителей группировки.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не опубликовали ни одной фотографии встречи. На всех опубликованных снимках — пустой зал перед началом встречи. Около 12:40 появились сообщения о взрывах и столкновениях возле зала Лойя джирги.

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