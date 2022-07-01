* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 1 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Всеафганское «Собрание улемов», созванное «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как некий эквивалент Лойя джирги, началось с акцента в выступлениях официальных лиц группировки на подчинении правительству и подавлении оппозиции. Об этом говорится отчёте информационного агентства «Шафакна Афганистан».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Встреча началась утром 30 июня в зале Лойя джирги в Кабуле с выступления муллы Мохаммада Хасана Ахунда, заместителя премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Встреча с участием 3500 богословов и племенных авторитетов со всего Афганистана будет продолжаться в течение трех дней.

Заместитель премьер-министра правительства попросил народ поддержать Исламский Эмират. Он сказал, что «обязанность улемов и старейшин — поддерживать систему [талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)], и если возникают проблемы, следует приложить совместные усилия для их решения».

Вице-премьер заявил, что сейчас в Афганистане установлена исламская система правления и необходимо приложить усилия для её укрепления. Говоря о вооруженном сопротивлении правительству группировки в некоторых частях страны, он сказал: «Те, кто подвергал гонениям наш народ и разрушал нашу страну за последние двадцать лет, теперь ушли. У нас нет с ними никаких проблем, но они всё ещё вредят нашему народу».

Маулави Хабибулла Хаккани, председатель этого собрания, сказал в своем выступлении: «Важно учесть то, что кафиры (неверные) выступают как единое целое, в то время как исламские страны разъединены множеством обстоятельств».

Ссылаясь на разногласия внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он призвал должностных лиц группировки сохранить единство и положить конец всем разногласиям.

Глава всеафганского собрания улемов приравнял муллу Хайбатуллу Ахундзада, лидера группировки, к «праведным халифам» и призвал участников встречи подчиняться ему с «твёрдой решимостью». Праведный халиф — в суннитской традиции титул первых четырёх халифов, непосредственных преемников пророка Мохаммеда: Абу Бакра, Умара, Усмана и Али.

В ходе встречи маулави Абдул Хаким Хаккани, глава Верховного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал улемов и старейшин объявить в своих мечетях, медресе и кишлаках, что противодействие исламской системе является незаконным действием, и люди должны категорически воздерживаться от этого.

Фетва об обезглавливании противников

На встрече выступил маулави Муджиб-ур-Рахман Ансари, имам мечети Ходжи Абдуллы Ансари в провинции Герат.

В своём выступлении он заявил, что прийти к системе (правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) было нелегко, и добавил: «Все улемы Афганистана должны издать фетву, что любой, кто пытается противостоять нашей исламской системе, должен быть обезглавлен и уничтожен».

Он сказал, что флаг Исламского Эмирата был поднят с большим трудом и не будет легко спущен, и добавил, что нынешняя ситуация с безопасностью в Афганистане очень сложна.

Маулави Муджиб-ур-Рахман Ансари стал широко известен после своих противоречивых заявлений о прежней власти в Афганистане. Он считал работу в республиканской системе «большим грехом» и приравнивал богословов, сотрудничавших с предыдущими властями, к «евреям» и «христианам».

Он призвал к «обезглавливанию» противников правительства, в то время как вооруженное сопротивление силам группировки продолжается в провинции Панджшер, долине Андараб провинции Баглан и уезде Балхаб провинции Сарипуль. Оттуда поступает много сообщений о жестоких убийствах мирных жителей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не опубликовали повестку дня этой встречи. Есть сообщения об одной из её целей: улемы должны постановить, что война против правительства радикалов является «мятежом». Тогда они смогут уверенно подавлять своих противников. придерживаясь этой фетвы.

Отсутствие женщин и журналистов

Первый день встречи прошел без присутствия женщин и журналистов.

Маулави Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что женщин на этой встрече представляют их дети.

Журналисты, приехавшие освещать встречу, были размещены в гостинице «Интерконтиненталь» недалеко от места собрания. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передают им лишь ту информацию, которую считают нужной.

Встреча проходит без освещения по телевидению, и силы безопасности группировки не разрешили правительственным и независимым журналистам даже фотосъёмку в зале Лойя джирги.

Афганское национальное радио транслирует встречу в аудиоформате, а информационное агентство «Бахтар» и Афганское национальное телевидение, которые находятся под контролем радикалов, сообщают о встрече в социальных сетях без фото- и видеокадров.

Пока не опубликовано ни фото, ни видео из зала Лойя джирги или с выступлений представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стрельба и срыв встречи

Около 13:00 возле места проведения встречи началась интенсивная стрельба, которая на несколько часов прервала её работу.

Группировка под названием «Фронт Азадеган» заявила, что совершила нападение на собрание улемов в зале Лойя джирги в Кабуле.

Однако Забихулла Муджахид, официальный представитель правительства, написал в «Твиттере», что никаких проблем с безопасностью не возникало, просто силовики произвели несколько выстрелов по подозрительному объекту.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли строгие меры безопасности для проведения этой встречи и установили контрольно-пропускные пункты в радиусе нескольких километров от места её проведения.

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Они организовали эту встречу, в то время как большое количество афганских политических партий и группировок выразили своё несогласие с её проведением и назвали её уловкой группировки, направленной на введение в заблуждение общественного мнения и международного сообщества.

Фронт национального сопротивления Афганистана во главе с Ахмадом Масудом и Совет национального сопротивления заявили, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может добиться легитимности своего правления, основанного на силе и принуждении, путём проведения этой встречи.

Эти две политические группировки заявили, что хотят начала процесса мирных переговоров, формирования всеобъемлющего временного правительства и создания системы, основанной на выборах.

Граждане Афганистана также выразили в социальных сетях свое несогласие с талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «встречей улемов» и заявили, что такие встречи не могут придать легитимности группировке в ситуации, когда в разных частях страны происходят убийства боевиками мирных жителей.

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