Донецк, 1 июля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Указ Главы ДНР «Об утверждении Временного порядка аккредитации гуманитарных грузов в Донецкой Народной Республике» вызвал неоднозначную реакцию у волонтёров. Об этом ИА REGNUM 1 июля заявила волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

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«Как только прочитала указ Пушилина, так сразу и подумала: что очередное затруднят или запретят? Даже мысли не было, что что-то облегчает или упростят», — пишет волонтер.

Многие люди с самого начала боевых действий собирали для жителей Донбасса подержанные вещи в хорошем состоянии, особенно детские, и этим просто спасали многих, которым купить новую вещь было просто не по карману. «Что теперь, каждую тряпку сертифицировать?» — иронизирует волонтер.

«Представляю, какая кормушка для чиновников. Когда-то наша церковь собирала вещи для Украины (ещё до войны), а потом прекратила — уж слишком на границе мурыжили и взятки требовали. Людей, естественно, это возмущало. И что теперь? Строили-строили, и наконец построили. То же самое? Как же горько должно быть тем, кто заплатил за и строительство своим здоровьем, не говоря уже о тех, чьи близкие отдали за него жизнь», — заключила волонтер.

Напомним, что 30 июня глава ДНР Денис Пушилиниздал указ, утверждающий новый порядок ввоза гуманитарных грузов в ДНР.