Луганск, , 10:19 — REGNUM Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора, активно развивается наступление на Северск, сообщил 1 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

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«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что силы союзников атакуют оккупированный украинскими войсками город Лисичанск Луганской Народной Республики с четырёх сторон.

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