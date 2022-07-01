Луганск, 1 июля 2022, 10:19 — REGNUM Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора, активно развивается наступление на Северск, сообщил 1 июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что силы союзников атакуют оккупированный украинскими войсками город Лисичанск Луганской Народной Республики с четырёх сторон.
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