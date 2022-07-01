Луганск, , 08:31 — REGNUM Силы союзников атакуют оккупированный украинскими войсками город Лисичанск Луганской Народной Республики с четырёх сторон. Об этом 1 июля сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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Дипломат рассказал о завершении зачистки на Лисичанском НПЗ, в Верхнекаменке, Золоторёвке и пригороде Лисичанска Белой горе.

«Наступление на Лисичанск и продвижение внутри Лисичанска уже идет с четырёх направлений», — рассказал Мирошник.

Он уточнил, что на юге Лисичанска в районе РТИ союзники успели продвинуться в город и даже провести зачистку близлежащих кварталов. С севера со стороны стекольного завода силы союзников продвинулись внутрь примерно на три-четыре квартала.

Со стороны Северского Донца силы союзников начали движение широким фронтом. Другая группа движется навстречу с позиций у завода ЖБИ и шахты Мельникова.

Кроме того, идёт натиск на город-спутник Лисичанска Новодружеск, где обнаружены укреплённые позиции противника.