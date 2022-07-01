Москва, 1 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест, который начнёт работать в ноябре 2022 года, построят в Луганске военные строители РФ. Об этом 1 июля сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Новый медцентр, построенный силами Минобороны для жителей Луганска, начнет работу уже в ноябре текущего года», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что новый медицинский центр для оказания помощи жителям Луганска рассчитан на 200 мест и его площадь составит 11 тысяч кв. метров.

Кроме того, отмечается, что на данный момент военными строителями закончено устройство фундаментной плиты и они собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и ограждения из газосиликатного блока. При этом по плану окончиться строительно-монтажные работы должны в октябре, стройка ведётся с опережением графика.

«Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, эндоскопии», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что новый водовод, соединяющий Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, возведут в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные строители