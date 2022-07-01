Москва, 1 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Новый водовод, соединяющий Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, возведут в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные строители. Об этом 1 июля сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что протяженность нового водовода будет составлять 21,5 км и уточняется, что будет проложено четыре линии труб и потому их общая протяженность составит свыше 90 км.

Кроме того, добавляется, что в данный момент специалистами уже начаты строительно-монтажные работы, они продолжают инженерно-геологические испытания и ведут разработку траншей и прокладку труб. В работах принимают участие 300 человек и задействовано 100 единиц техники.

«Новая водная артерия обеспечит пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Работы ведутся одновременно на семи участках. Для наполнения системы водой планируется установить в водоемах плавучие насосные станции с системами фильтрации. Производительность водовода составит 100 тысяч кубометров в сутки», — пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Министерство обороны России построит новый жилой микрорайон в Мариуполе осенью 2022 года.