Токио, 1 июля 2022, 09:30 — REGNUM Власти Японии изучают влияние указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Об этом 1 июля заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара.
По его словам, нельзя допустить ущемления прав Японии в области полезных ископаемых.
Как сообщало ИА REGNUM, имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдет в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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