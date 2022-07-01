Токио, 1 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Власти Японии изучают влияние указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Об этом 1 июля заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара.

Russian.dissident Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2»

По его словам, нельзя допустить ущемления прав Японии в области полезных ископаемых.

«В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте «Сахалин-2», а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ», — заявил Кихара на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдет в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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