* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:03 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали новую войну примерно через год после прихода к власти в Афганистане, и это война религиозной морали против 38 млн афганцев, сообщает в своём репортаже французская газета Le Monde.

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Западный дипломат в Кабуле рассказал репортёру издания, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не управляет страной должным образом. Эта группировка не сделала ничего значимого в области налоговой политики, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры или энергетики.

«Единственное, что они сделали за десять месяцев — это создали религиозную полицию для обеспечения соблюдения законов шариата», — сказал дипломат.

Объясняя причину этого, пресс-секретарь министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока сказал Le Monde: «Нет никаких сомнений в том, что в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока стоит выше, чем министерство внутренних дел или министерство обороны. Однако борьба за установление законов шариата была одним из столпов 20-летней войны с оккупационными силами. Мы также были заняты войной в эти двадцать лет, и теперь мы должны восстановить исламский порядок и правила, особенно в городах».

Мулла Абдул Вахид, один из чиновников по связям с общественностью этого министерства, заявил репортёру, что их цель — отделить мужчин и женщин друг от друга в публичном пространстве. Например, в парках один день отводится женщинам, один день — мужчинам и ещё один день — семьям.

По словам 27-летней вдовы и матери двоих детей из Кабула Рукии, афганские женщины надеются, что международное сообщество никогда не признает режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Этот режим не принес ничего, кроме бедности и страха, подавления женских свобод и прав, разрушения социальных связей», — сказала женщина.

В конце статьи говорится, что в мае прошлого года глава Верховного суда режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Хаким Хаккани в своей книге под названием «Исламский Эмират и его организация» прямо сказал, что роль правительства «не в том, чтобы уделять внимание людям, но уделять его только Богу, и готовить афганцев к жизни после смерти».

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