Москва, , 08:49 — REGNUM Режим самозанятости в России становится все популярнее. В июне общее число плательщиков налога на профессиональный доход превысило 5 млн рублей, увеличившись за последние пол года почти на 1 млн рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

За работой Цитата из к/ф «Всё лучшее впереди». реж Ван Цзин. 2020. Китай

«Каждый день новый налоговый статус регистрирует больше 8 тыс. человек. В режиме самозанятости, безусловно, есть плюсы. Стать самозанятым прямо сейчас выгодно по пяти основным причинам:

1) Простая регистрация и выгодные условия работы

Стать самозанятым можно всего за пару минут, зарегистрировав статус на сайте ФНС, в приложении Мой Налог, в сервисах партнерах или в банковских приложениях. При этом получить налоговый статус можно с 16 лет, а в случае разрешения от родителей и с 14 лет.

При этом вести деятельность также просто — не нужно вести бухгалтерию и отчетность, делать отчисления в ПФР и Фонд Социального страхования также не обязательно, а задекларировать доход можно за пару тапов в приложении.

Расчет налога происходит автоматически в конце расчетного периода. Сумма налога — всего 4% при работе с физическими лицами, и 6% — при сотрудничестве с ИП и юридическими лицами.

2) Возможность дополнительного заработка и профессиональной реализации

В ответ на быстро меняющиеся условия в экономике и мире, рынок труда тоже стремится к мобильности. На этом фоне компании все чаще прибегают к модели аренды кадров и аутсорса.

Это позволяет быть более гибким в вопросах управления ресурсами. На этом фоне растет популярность платформенной занятости и фриланса в целом. А статус самозанятого в этом случае — наиболее удобное решение как для фрилансера, который может выдать заказчику чек и гарантировать юридическую чистоту, так и для работодателей, для которых легальность взаимоотношений также крайне важна.

Кроме того, в законе нет ограничений, запрещающих совмещать самозанятость с работой в найме, поэтому это может быть хорошим вариантом для легализации подработки. А с недавнего времени самозанятым упростили выход на крупные маркетплейсы, где можно реализовывать товары собственного производства.

Все это делает этот режим идеальным форматом для того, чтобы попробовать предпринимательство «на вкус», без лишних административных и финансовых барьеров.

3) Доступ к государственным программам поддержки

Самозанятые могут в России могут рассчитывать на программы поддержки от государства наравне с представителями малого бизнеса.

Так, для них доступны финансовые и бизнес консультации от экспертов, аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты от 1 до 5 млн рублей, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным.

Также для самозанятых есть особый налоговый вычет. Воспользоваться им можно один раз. Ставка в отношении доходов, полученных от физлиц, уменьшается до 3%, а от юрлиц — до 4%, а сумма налогового «депозита» — 10 тысяч рублей.

4) Легальный статус

Официальный статус — это признак того, что вам можно доверять. Наличие чека за товар или услугу — одинаково важно, как для бизнес-заказчиков, так и для частных клиентов.

Кроме того, уплата налога на доход является подтверждением этих самых доходов и может быть принята банком для подтверждения кредитоспособности.

5) Выгоднее чем ИП

О низком налоге мы уже говорили. О том, что платить страховые взносы и отчисления в ПФР не обязательно — тоже.

Но кроме этого, теперь самозанятые могут наравне с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами использовать для оплаты платежные сервисы, электронные кошельки и даже с помощью дополнительного софта полноценный эквайринг через QR коды, без договора с банком и лишних затрат.

Это открывает для самозанятых равные возможности с малым бизнесом и должно способствовать дальнейшей популяризации этого налогового режима. А если для самозанятость — это основной вид деятельности, закон также не запрещает делать взносы в будущую пенсию и копить пенсионный стаж.

Ставка такая же как и у ИП — 43 тыс. 211 рублей, в том числе: в ПФР — 34 тыс. 445 рублей; в ФФОМС — 8 тыс. 766 рублей.

С учетом всего выше, понятно, что темпы прироста самозанятых, сохраняться и в ближайшем будущем.

Тренд на аренду кадров и аутсорс, рост популярности платформенной занятости будут продолжать активно влиять на это. И в перспективе ближайших трех-четырех лет, потенциально число самозанятых вполне может вырасти до 10 млн человек», — высказал свое мнение эксперт.

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