Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве с начала 2022 года открыли собственный бизнес при поддержке центра занятости «Моя работа» более 8 тысяч горожан, Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года сообщается на портале мэра столицы

За работой

Специалисты центра помогают москвичам зарегистрироваться в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя (ИП) или открыть общество с ограниченной ответственностью (ООО), организовывают собеседования с потенциальными заказчиками.

Самая популярная сфера у самозанятых — индустрия красоты, а востребованные профессии в этой сфере: парикмахер, визажист, косметолог, мастер ногтевого сервиса и стилист.

Также работать индивидуально предпочитают фитнес-тренеры, бухгалтеры, юристы, экономисты, дизайнеры, кондитеры, пекари и флористы.

Как сообщало ИА REGNUM, за 3,5 года число самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек.

Читайте подробнее: Количество самозанятых в Москве превысило 1 миллион человек