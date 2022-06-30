Париж, , 15:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Испании заявил о «нарушении» международного порядка, установленного с 1945 года, сообщает Le Parisien.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава французского государства подчеркнул, что сложившаяся на европейской земле ситуация «затрагивает все страны мира тем, что она только что нарушила международный порядок, установленный с 1945 года».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО, который состоялся в Мадриде (Испания), напомнил, что Североатлантический альянс также является «ядерным альянсом».

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