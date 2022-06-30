Москва, 30 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий российским экспортерам размещать валютную выручку в иностранных банках, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Парламентарии возмущены тем, что сейчас российским экспортерам золота, металлов, зерна дается право размещать валютную выручку от экспортных продаж за рубежом, на счетах иностранных банков, то есть вывести заграницу золото — получить выручку — положить ее в зарубежный банк.

«Сейчас, в условиях заморозки государственных накоплений России и парализации валютных операций этот закон выглядит по меньшей мере инструментом разорения страны. Эту лазейку необходимо закрыть, более того, установить жесткий валютный контроль, чтобы ни один доллар или евро не убежал из страны», — убеждены коммунисты.

Внесенный в Госдуму законопроект останавливает действие этих норм.