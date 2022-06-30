Бишкек, , 19:22 — REGNUM Председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев на заседании парламента Киргизии рассказал о причинах дефицита наличных долларов США, возникшего в республике в последнее время.

Доллары

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По его словам, на валютном рынке России «имеется проблема разницы между наличными и безналичными долларами США».

«И сейчас эта проблема перекинулась к нам. Коммерческие банки регулярно завозят в Киргизию наличную американскую валюту в больших объемах, но теперь спекулянты массово скупают доллары и мешками вывозят их в Россию», — утверждает глава Нацбанка.

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