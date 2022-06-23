Бишкек, , 14:00 — REGNUM В последнее время на валютном рынке Киргизии значительно увеличился и продолжает расти объём безналичных долларов США. Об этом сообщает Национальный банк республики.

Доллары Vyacheslav Argenberg

Из-за этого финансовый регулятор вынужден регулярно проводить интервенции по покупке безналичной американской валюты на межбанковском валютном рынке, чтобы сгладить резкие колебания обменного курса.

Так, с начала 2022 года Нацбанк Киргизии шесть раз закупал доллары США на общую сумму около $131,6 млн.

«Национальный банк каких-либо ограничений по валютно-обменным операциям, в том числе по суммам денежных переводов, не вводил», — утверждают представители финансового регулятора.

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