Москва, , 19:09 — REGNUM Законопроект об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории страны правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация неизбежна: спецоперация России на Украине — все новости»

Правительство получает право вводить специальные меры в экономике при проведении таких операций.

Так, предлагается предоставить правительству полномочия принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, в том числе предусматривающие мероприятия, осуществляемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, а также порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

При введении специальных мер в сфере экономики правительство сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Для сокращения сроков заключения государственных контрактов и контрактов по гособоронзаказу законопроектом предусмотрена в случае принятия правительством решения о введении специальных мер в сфере экономики закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отдельными видами юридических лиц продукции, необходимой для выполнения ГОЗ, а также для формирования ее запаса в соответствии с федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

В правительстве обратили внимание на то, что в условиях проведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами.