Москва, 30 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который поможет поддержать отечественную полиграфическую отрасль, передает корреспондентИА REGNUM30 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

В ходе заседания сенаторКонстантин Долгов рассказал, что сейчас при производстве полиграфической краски и лаков, которые используются для производства пищевой и фармацевтической упаковки, отечественными производителями применяется сырье, приобретаемое у зарубежных поставщиков.

«До 20% текущей потребности внутреннего рынка обеспечивается продукцией российского и белорусского производства. Остальное — это импорт. При этом мощности отечественных производителей, которые сегодня загружены всего на 15−20%, способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка», — отметил он, представляя законопроект группы депутатов и сенаторов на пленарном заседании Госдумы.

Авторы законопроекта считают, что для повышения конкурентоспособности российских полиграфических красок, лаков и печатной продукции производители могли бы использовать сырье, производимое в России, что позволило бы кратно снизить зависимость от иностранных поставщиков и способствовать дальнейшему развитию российских товаропроизводителей.

В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающее отнесение спиртосодержащих полиграфических красок к товарам, не рассматриваемым как подакцизные.