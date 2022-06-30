Бишкек, 30 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Киргизское правительство намерено отдать аэропорты Бишкека и Оша под управление турецкой компании «Yda». Об этом стало известно в ходе заседания парламента Киргизии.

Dalerchik Аэропорт Манас. Бишкек

По словам премьер-министра Акылбека Жапарова, недавно был объявлен конкурс на государственно-частное партнёрство в столичном аэропорту «Манас».

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«Но среди приглашённых зарубежных компаний не оказалось тех, кто подходил бы под наши условия. Поэтому мы проводим переговоры с руководством «Yda». Она планирует в инвестировать в развитие бишкекского и ошского аэропортов от $450 млн до $501 млн (от 23 млрд до 25,6 млрд рублей) в течение двух лет», — сказал он.

Глава правительства отметил, что киргизские власти поставили потенциальному инвестору условие — турецкая компания должна за 24 месяца модернизировать взлетно-посадочную полосу в двух этих аэропортах до третьего класса, построить новые аэровокзалы и грузовые терминалы, иначе все вложенные инвестиции перейдут Киргизии.

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