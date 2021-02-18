Бишкек, , 18:17 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали и водворили в изолятор временного содержания бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурата Примбердиева. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики.

В надзорном органе отмечают, что он является одним из фигурантов уголовного дела, связанного с организацией крупной коррупционной схемы в аэропорту «Манас», из-за которой государству был нанесен ущерб в размере 893 млн сомов (797,5 млн рублей).

Примбердиева подозревают в незаконном предоставлении турецкой авиакомпании «Gata havayollari ve tasimacilik» льгот на грузовое обслуживание международных рейсов.

Также фигурантами этого уголовного дела являются экс-глава совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» Албек Ибраимов, президент компании Эмир Чукуев, бывший директор ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков и целый ряд чиновников фонда госимущества и госантимонополии Киргизии.