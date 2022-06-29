Лондон, , 21:44 — REGNUM Совет по исследованию природной среды (NERC) выделил 12 млн фунтов стерлингов для программы «Изменение климата в Арктико-Североатлантическом регионе и последствия для Великобритании» (CANARI) для развития науки о климате и погоды. Об этом сообщает британское информационное агентство Emerging Risks.

Потепление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ученые будут исследовать Арктику и Северную Атлантику с целью предупреждения о климатических изменениях и их влияния на страну, поскольку это оказывает серьёзное экономическое воздействие на сельское хозяйство, рыболовство, водные ресурсы, энергетику, транспорт и здоровье людей.

«Эти инвестиции в исследовательские центры помогут нам лучше понять движущие силы изменений климата и биоразнообразия, их влияние на окружающую среду Великобритании и то, как мы можем смягчить последствия и адаптироваться к таким изменениям. Объединяя широкий спектр экспертных знаний и специалистов из разных научных центров, а также наших ключевых партнеров, эти проекты будут способствовать научным открытиям, которые помогут нам адаптироваться к изменениям климата, бороться с ними или прогнозировать их последствия», — заявил Emerging Risks Иэн Уильямс, директор по стратегическому партнерству в Совете по исследованию природной среды.

Уильямс отметил, что с изменением климата мы сможем ожидать увеличения числа погодных явлений, таких, как экстремальные наводнения в Центральной Европе летом 2021 года и рекордные температуры в Великобритании в 2019 году.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 1981 по 2020 год учёные сравнивали концентрации морского льда и температуры поверхности Баренцева моря. По итогам исследования оказалось, что темпы потепления в Северной части Баренцева моря «исключительны и соответствуют средним значениям потепления в Арктике в 2−2,5 раза и средним значениям глобального потепления в 5−7 раз». Увеличение, с которым связно уменьшение морского льда и повышение температуры воздуха.