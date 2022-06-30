Москва, 30 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Чтобы оживить рост экономики в России или хотя бы существенно замедлить падение, нужно дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«В мае 2022 года промышленное производство в России снизилось на 1,7% в годовом выражении и почти на 2% по сравнению с апрелем. За первые пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство выросло на 2,8%.

Обрабатывающая промышленность в мае по сравнению с апрелем 2022 года снизила производство на 3,2%, что прежде всего связано с сокращением объёмов импорта, в том числе критически важных компонентов, материалов и комплектующих.

Кроме того, обрабатывающая промышленность показала спад более чем на 3% ещё и по сравнению с маем 2021 года.

Добывающая промышленность выросла в мае 2022 года на 2,7% по сравнению с апрелем, однако показала небольшой спад (на 0,8%) к маю 2021 года.

Электроэнергетика в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 4%, в то время как по сравнению с апрелем выработка электроэнергии упала очень существенно, на 15% (что было связано, вероятно, с длительными майскими каникулами).

Производство автомобилей и автотранспортных средств в мае 2022 года обвалилось на 29,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. На 21% сократилось производство прочих транспортных средств и оборудования.

Напомним, что в марте текущего года производство автомобилей и автотранспортных средств сократилось более чем на 46% к марту 2021 года, то есть к маю темпы падения производства в этом сегменте несколько замедлились.

В то же время рост показали производство минеральных удобрений, нефтепродуктов, практически не упало производство компьютеров (темпы снижения в мае в годовом выражении в этом сегменте составили только 0,8%).

Вышедшая статистика показывает, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ необходимо производственному сектору, чтобы оживить рост или хотя бы существенно замедлить падение», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении.

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