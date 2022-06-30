Москва, , 09:14 — REGNUM Объём ВВП России в мае 2022 года сократился на 4,3% в годовом выражении после после падения на 2,8% в апреле. Такая оценка приводится в опубликованном 30 июня обзоре «О текущей ситуации в экономике России».

ВВП России Investprofit.info

В министерстве отмечают, что основными факторами снижения ВВП в мае стали транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса.

Из документа следует, что из базовых отраслей экономики России наиболее значительный спад продемонстрировали оптовая торговля: — 15,5% г/г в мае после -11,9% в апреле и грузооборот транспорта: -1,8% г/г в мае после снижения на -1,5% г/г в апреле.

При этом отмечается, что в строительстве и сельском хозяйстве темпы роста ВВП замедлились, но сохранились в положительной области.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом за январь–апрель 2022 года рост ВВП России оценивается в 1,7%.

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