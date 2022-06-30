Москва, 30 июня, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Общество должно сформировать атмосферу нетерпимости по отношению к Ельцин-центру и тем, кто его защищает. Об этом 30 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-центр

«Общество должно прилагать усилия по ликвидации «Ельцин-центра». Оно должно сформировать атмосферу нетерпимости к самому центру и ко всем, кто его осмеливается защищать — как губернатор Куйвашев», — заявил публицист.

Нужно требовать увольнения с должностей всех этих защитников и попечителей, саботирующих принятие законных решений в отношении центра, которые уже давно назрели и осознаны российским обществом, уверен Попов.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил против ликвидации располагающегося в Екатеринбурге «Ельцин-центра».