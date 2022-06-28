Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не поддерживает предложения о закрытии «Ельцин-центра». Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Чиновник отметил, что это учреждение было создано на основании соответствующего федерального закона. И в его попечительский совет входят сотрудники администрации президента России, уральский полпред и другие уважаемые люди.

«Конечно, он должен существовать!» — сказал Куйвашев.

Чиновник также прокомментировал претензии патриотической общественности по поводу мероприятий, проводимых в «Ельцин-центре». По его словам, учреждение сдаёт площади для проведения мероприятий и получает за это деньги. «Чем меньше он будет мероприятий проводить, тем больше нам придётся тратить денег из бюджета», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ельцин-центр» был открыт в ноябре 2015 года. С тех пор он несколько раз оказывался в центре скандалов. Представители патриотической общественности неоднократно требовали его закрытия.