Москва, 30 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Необходимо закрыть «Ельцин-центр», который превратился в сакральное место для российских компрадоров и либералов. Об этом 30 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Vyacheslav Bukharov Полноростная скульптура Бориса Ельцина в Ельцин-центре. Екатеринбург

«Ельцин-центр» — это место символическое для современной российской либерально-компрадорской иноэлиты. Можно даже сказать, что для них это место сакральное, наподобие мавзолея Ленина. И они будут его защищать не менее самоотверженно, чем коммунисты защищают мавзолей, а, значит, и закрыть его будет не так-то просто», — заявил публицист.

Но закрыть этот центр необходимо, уверен Попов.

Для начала следует признать «Ельцин-центр» иноагентом, как предложил режиссер Никита Михалков. Причем, сделать это можно вполне юридическими методами, отметил публицист.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил против ликвидации «Ельцин-центра».