Донецк, 30 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Народной милиции ДНР по-прежнему не хватает самого необходимого, даже щупов для поиска мин. Об этом ИА REGNUM 30 июня заявил волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

Mil.ru Саперы за работой

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«Народной милиции ДНР очень не хватает хороших миноискателей. Стандартный не реагирует на работу с минами в корпусах из пластмассы. Очень трудно работать сапёрам также из-за большого количества металла на военных складах, когда приходиться искать и обезвреживать объектовые мины, тротиловые и гексогеновые шашки», — сообщил собеседник агентства.

Не хватает также саперных кошек и даже обычных щупов, пояснил волонтер.

«Некоторые используют вместо щупа штык-нож, что нельзя делать в соответствии с техникой безопасности. Деньги на всё это оборудование выделялись, но одно дело — выделять, другое дело — получать эти средства», — заключил волонтёр.

Напомним, что 24 февраля в соответствии с приказом президента России Владимир Путина ВС России начали на территории Украины проведение специальной военной операции.