Москва, , 12:32 — REGNUM Торжественные встречи Украиной вернувшихся из плена призваны подчеркнуть псевдопобеды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Эта работа (по возвращению пленных — ред.) проводится. Мы ее не публичим, и, наверное, правильно делаем. Они это делают специально, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды, на самом деле они терпят поражение за поражением», — сказал Володин.

При этом он считает правильным оказывать помощь военнослужащим и встречать их.

«Нам важно это делать не по случаю, а постоянно, оказывать уважение и поддержку тем, кто воюет, тем кого освобождаем из плена, встречаться с семьями военнослужащих», — сказал парламентарий.

«Это должно быть совершенно естественным, и здесь не надо работать на телекамеры и показывать, это должно быть у каждого внутри», — убежден Володин.

Он сказал, что со своей стороны в избирательном округе встречается с семьями погибших военнослужащих.