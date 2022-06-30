Луганск, , 10:36 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 42 человека личного состава. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 42 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров и шесть единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что На сегодняшний день войска Народной милиции республики и подразделения Вооружённых сил РФ взяли под контроль большую часть путей отхода из Лисичанска, которые намерены использовать для отхода вооружённые украинские формирования.