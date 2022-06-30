Луганск, 30 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день войска Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и подразделения Вооружённых сил РФ взяли под контроль большую часть путей отхода из Лисичанска, которые намерены использовать для отхода вооружённые украинские формирования. Об этом 30 июня рассказал подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

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«Мы контролируем большую часть тех путей, по которым они будут отходить», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что запоздалый приказ на отступление из Лисичанска получили киевские боевики.

Отметим, до этого территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под городом Лисичанском полностью перешла под контроль российских войск и армии ЛНР.