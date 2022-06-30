Кабул, 30 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Всеафганская встреча улемов открылась в Кабуле. О начале заседания объявил премьер-министр правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хасан Ахунд, сообщает 30 июня Afintl.com.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Пока нет никаких новостей об участии во встрече лидера группировки муллы Хебатуллы Ахундзада.

Мулла Хасан считает, что обязанностью улемов и старейшин является «поддержка системы». По данным нынешних властей, в этой встрече принимают участие 3500 богословов и племенных старейшин. Женщин на собрании нет.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Лойя джирги в Кабуле, именуемое «Встречей улемов», должно было начаться 29 июня. Согласно плану, в заседании примут участие представители всех 34 провинций Афганистана.

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