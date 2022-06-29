Кабул, , 09:00 — REGNUM Представители всех 34 провинций Афганистана, 3 тыс. человек примут участие в заседании Лойя джирги, которое запланировано на этой неделе в Кабуле под названием «Встреча улемов». Об этом сообщает региональное представительство информационного агентства «Тасним».

Кабул (сс) Masoud Akbari

Согласно постановлению кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комиссии под председательством заместителя премьер-министра муллы Абдул Гани Барадара было поручено провести заседание 29 июня.

Также в письме, разосланном руководителям провинциальных департаментов разведки, министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, министерства по делам хаджа и пожертвований и Советам улемов провинций, предписывалось отобрать участников от каждой провинции.

Наличие богословской репутации, авторитета и общественного признания, а также участие в джихаде являются основными критериями для отбора на эту встречу. Имена отобранных лиц должны быть представлены в секретариат комиссии, организующей встречу, для окончательного утверждения.

Хотя повестка дня встречи ещё не определена, предполагается, что наиболее важными её темами будут политические вопросы, вопросы безопасности и социальные проблемы.

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