Махмудраки, Афганистан, , 09:40 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали арестовывать молодых людей и бывших солдат в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана. Об этом местные источники сообщили газете «8 Собх».

Афганистан U.S. National Archives

За неделю радикалы задержали десятки молодых людей и бывших солдат в Каписе. Большинство этих лиц были арестованы в административном центре провинции Махмудраки и уездах Кохистан Хеза Авай и Хеза Дуюм Кохистан.

Источники сообщают, что людей задерживают по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления. В движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали обвинения.

С тех пор, как радикалы установили контроль над Афганистаном, сотни мирных жителей были задержаны в провинциях к северу от Кабула, и ещё десятки были убиты за «сотрудничество» с Фронтом сопротивления.

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