* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 10:08 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана заявил о нападении на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа. В ответ на атаку Фронта радикалы арестовали 25 мирных жителей провинции, сообщает «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Высокопоставленный член Фронта сообщил газете, что нападение произошло в селе Калалан в уезде Кохистан Хеза Авай. По данным источника, в результате атаки пятеро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и один ранен.

Между тем, популярные источники в Каписе сообщают, что после инцидента радикалы начали повальные обыски в домах местных жителей. Так, 27 июня они арестовали около 25 юношей и бывших военных в уезде Кохистан Хеза Авай и увезли их в неизвестном направлении.

Пока в радикальном движении не дали комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Фронта сопротивления и ранее атаковали позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа.

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