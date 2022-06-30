Москва, 30 июня, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В четверг, 30 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

В ночь на 1 июля в Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер северный 6−11 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °C днём. Ночью — +9… +14 °C.

В пятницу, 1 июля, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +23… +28 °C, небольшая облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный 3−8 м/с. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву 2 июля вернётся тропическая погода, когда температура воздуха днём будет достигать +26… +31 °C, а ночью — +15… +20 °C.

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