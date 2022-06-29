Москва, 30 июня, 2022, 01:19 — ИА Регнум. В ряде регионов на северо-западе и востоке России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до +30… +35 °C, в то время как в некоторых регионах Урала, юга Западной Сибири и Поволжья похолодает до уровня ниже климатической нормы на 3−7 градусов. Об этом 30 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

74.mchs.gov.ru Жара

«Аномально высокая температура прогнозируется в неожиданных регионах, прежде всего в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской области температура будет до +31 °C, в Карелии — до +30… +31 °C, в Калининграде — до +32 °C. Это на 7−10 градусов выше нормы. В Иркутской области температура будет тоже на 7−8 градусов выше нормы — до +35 °C будет доходить», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, превышение на 7−10 градусов выше нормы также ожидается в Забайкалье (до +33 °C), в Якутии (до +34 °C), в Амурской области (до +32 °C), в Хабаровском крае (до +35 °C) и в Приморье (до +31 °C).

Урал, юг Западной Сибири и Поволжье, напротив, накроет аномально холодная погода.

Роман Вильфанд «Там устойчиво температура ниже нормы на 3−7 градусов. По-настоящему холодная погода».

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии вновь объявлено предупреждение из-за аномально жаркой погоды, установившейся в республике.