Нью-Йорк, США, , 00:43 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 июня разнонаправленно на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ. В плюсе закрылся Dow Jones.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 82,32 пункта (0,27%), до уровня 31 029,31 пункта. S& P 500 подешевел на 2,72 пункта (0,07%), до уровня 3818,83 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 3,65 пункта (0,03%), до уровня 11 177,89 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,13 (1,91%), до уровня $109,63 за баррель.

Читайте также: На нефтяном рынке продолжаются «эмоциональные качели»

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 июня снижением на фоне неоднозначной макростатистики и перспектив крупного повышения ключевой ставки.

Читайте также: В мире доходы компаний от продажи акций упали до рекордно низкого уровня

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит вновь завершили день снижением