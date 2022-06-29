Москва, , 13:16 — REGNUM После четырех дней роста нефть открылась с медвежьим гэпом 29 июня, стартовав под отметкой $114 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«На пике ралли 28 июня нефть марки Brent превышала уровень $118, где привлекла фиксацию прибыли на фоне корректировки позиций перед завершением месяца, квартала и полугодия.

В начале европейской сессии фьючерсы тестировали уровень $114 после кратковременной просадки в район $112,70 на старте торгов среды.

На рынке черного золота продолжаются «эмоциональные качели» — трейдеры опасаются замедления спроса на фоне экономических рисков и в то же время выражают беспокойство по поводу дефицита предложения из-за ограниченных мощностей стран-производителей и геополитических трений, которые приводят к нарушению цепочки поставок.

Судя по тому, что на спадах Brent продолжают подбирать покупатели, повышательные риски по-прежнему превалируют на рынке, удерживая цены на высоких уровнях.

К слову, эксперты Goldman прогнозируют, что уже этим летом цены достигнут $140 за баррель. В своих прогнозах аналитики ссылаются на сокращение поставок из России и общее восстановление спроса после пандемии.

В ближайшей перспективе, однако, реализация бычьего потенциала может быть затруднена общими нестабильными настроениями на финансовых площадках из-за нарастающих опасений рецессии.

На новых попытках коррекции не исключены новые походы ниже $110 с первичной целью на $107», — считает эксперт.

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