Москва, 29 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве правительства РФ устанавливать правила оборота подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации товаров без нанесения такой маркировки, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Согласно документу, эти полномочия будут у правительства до 31 декабря 2022. Участники оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в таких случаях не будут привлекаться к ответственности.

В правительстве пояснили, что сейчас на фоне санкционной политики недружественных стран и складывающейся экономической ситуации создается дополнительная финансовая и административная нагрузка на всех участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, которая может повлечь временную невозможность исполнения участниками оборота обязательств в сфере маркировки товаров.

Поэтапная обязательная маркировка товаров началась в 2019 году. В настоящее время штрихкоды наносятся на большую часть молочной продукции, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, товары лёгкой промышленности, изделия из меха, духи и туалетную воду, шины, покрышки, фотоаппараты. С 2022 года маркируют молочную продукцию крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов, табачные стики и питьевую бутилированную воду.

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