Мадрид, 29 июня 2022, 16:21 — REGNUM Лидеры стран Североатлантического альянса одобрили новую стратегическую концепцию НАТО до 2030 года. Об этом 29 июня сообщается на сайте военного блока.
Одним из центральных пунктов документа стало упоминание России как «прямой угрозы безопасности альянса».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны — участницы Североатлантический альянса, включая Швецию и Финляндию, которые стремятся вступить в этот военно-политический блок, по сути, отдают США часть своего оборонного суверенитета.
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