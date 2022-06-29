Мадрид, , 16:21 — REGNUM Лидеры стран Североатлантического альянса одобрили новую стратегическую концепцию НАТО до 2030 года. Об этом 29 июня сообщается на сайте военного блока.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы одобрили стратегическую концепцию НАТО. Она описывает ситуацию в сфере безопасности для союзников, подтверждает наши ценности», — говорится в сообщении.

Одним из центральных пунктов документа стало упоминание России как «прямой угрозы безопасности альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны — участницы Североатлантический альянса, включая Швецию и Финляндию, которые стремятся вступить в этот военно-политический блок, по сути, отдают США часть своего оборонного суверенитета.

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