Москва, , 14:16 — REGNUM Страны — участницы Североатлантический альянса (НАТО), включая Швецию и Финляндию, которые стремятся вступить в этот военно-политический блок, по сути, отдают США часть своего оборонного суверенитета. Об этом 29 июня заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счёт большие сомнения. В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнёрам по НАТО», — сказал он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что в Москве сожалеют, что под разговорами о евроатлантической солидарности прикрываются агрессивные замыслы альянса в отношении к России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что часть высланных американскими властями российских дипломатов уже уехала из США коммерческими рейсами, так как Вашингтон отказался дать разрешение на прилет российского спецборта.